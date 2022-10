Keine Punkte bei der Feuertaufe: Die FCZ Frauen verlieren in der 1. Runde der Gruppenphase der Women's Champions League gegen Juventus Turin mit 0:2.

Im Schaffhauser Exil zeigt das Team von Trainerin Inka Grings lange einen beherzten Auftritt.

Dank 2 Treffern in der Schlussphase kommt der italienische Meister doch noch zum verdienten Sieg.

Lange sah es für die Frauen des FC Zürich zum Auftakt der Gruppenphase der Women's Champions League nach einem Punktgewinn aus. Die Equipe von Trainerin Inka Grings zeigte gegen Favorit Juventus Turin einen defensiv überzeugenden Auftritt und konnte den eigenen Kasten bis zur 71. Minute rein halten.

Routinierte Italienerinnen treffen

Doch dann mussten die Zürcherinnen im Schaffhauser Exil den ersten Gegentreffer bei der CL-Feuertaufe hinnehmen. Nach einer Hereingabe von Arianne Caruso war es Valentina Cernoia, die aus zentraler Position zwischen den Beinen von FCZ-Keeperin Lourdes Romero zum 1:0 einnetzte.

Zu einer Reaktion waren die Schweizerinnen nicht fähig. Nach einem Eckball brachten die Zürcherinnen den Ball nicht weg, Barbara Bonansea machte mit dem 2:0 alles klar (85.).

So müssen die FCZ Frauen trotz einer lange disziplinierten Leistung die Heimreise aus Schaffhausen ohne Punkte antreten. Die Zürcherinnen lieferten aber eine Leistung ab, auf der man aufbauen kann. Der nächste Einsatz in der Champions League steht am Donnerstag in einer Woche in London bei Arsenal auf dem Programm, wo mit Lia Wälti und Noelle Maritz auch 2 Schweizerinnen spielen.