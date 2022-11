Die künftige Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings hat zum Auftakt in ihre Abschiedstournee mit den FCZ Frauen eine Niederlage einstecken müssen. Gegen Vorjahressieger Lyon schlugen sich die Schweizer Meisterinnen in Schaffhausen zwar wacker, am Ende resultierte aber wie schon in den zwei Auftritten in der Champions League zuvor eine Niederlage.

Einen grossen Teil der Hypothek hatte sich der FCZ schon in der 1. Halbzeit eingefangen. Nach nur 4 Minuten köpfelte Melvine Malard die Französinnen nach einem Eckball in Führung. In der 35. Minute doppelte Signe Bruun nach, die nach einen schön vorgetragenen Angriff nur noch einzuschieben brauchte. Die Dänin in Diensten des achtfachen Champions-League-Siegers war nach dem Seitenwechsel auch für den 3:0-Schlussstand besorgt (66.).

Am 7. Dezember erneut gegen Lyon

Damit bleiben die Zürcherinnen in der «Königsklasse» weiter punktelos. Weiter geht es am 7. Dezember, wenn der Schweizer Meister erneut auf Lyon trifft.