Groenen schiesst die «Orangen Löwinnen» in den WM-Final

Die Niederlande folgen den USA in den Final der Frauen-WM in Frankreich.

Der amtierende Europameister gewinnt den Halbfinal gegen Schweden 1:0 nach Verlängerung.

Zur Matchwinnerin in Lyon avanciert Jackie Groenen, die das einzige Tor erzielt.

In der 90. Minute hätte Shanice van de Sanden fast das klassische Fussballmärchen geschrieben. Erst spät eingewechselt sorgte einer der Topstars der Niederländerinnen beinahe für das 1:0 und damit wohl für das Final-Ticket für die «Orangen Löwinnen». Beinahe, weil Schwedens Keeperin Hedvig Lindahl den Schuss mit einem starken Reflex entschärfen konnte.

... und dann kam Groenen

So musste die Verlängerung entscheiden. Dort dauerte es 9 Minuten, ehe Jackie Groenen die auf den Tribünen durchgehend feiernden Fans der Niederlande in Ekstase versetzte. Die Frankfurt-Legionärin zog ausserhalb des Strafraums ab und traf platziert in die untere linke Ecke.

Die Schwedinnen drückten in der Folge auf den Ausgleich, ohne sich jedoch wirklich hochklassige Gelegenheiten erspielen zu können.

Erinnerungen an die Männer-Nati

Zu Beginn hatte die Partie lange gebraucht, um Fahrt aufzunehmen. Die Niederländerinnen dürften sich gefühlt haben, wie die Schweizer Männer im WM-Achtelfinal 2018: Trotz viel Aufwand war die robuste schwedische Defensive kaum zu knacken. So stachen einzig zwei Szenen in der regulären Spielzeit heraus:

56. Minute: Nach einem Corner landet der Ball bei Nilla Fischer. Die schwedische Innenverteidigerin zieht aus 15 Metern ab. Via Fingerspitzen von Torhüterin Sari van Veenendaal klatscht das Leder an den Pfosten.

Nach einem Corner landet der Ball bei Die schwedische Innenverteidigerin zieht aus 15 Metern ab. Via Fingerspitzen von Torhüterin Sari van Veenendaal klatscht das Leder an den 64. Minute: Wieder ein Eckball, diesmal auf der anderen Seite: Vivianne Miedema steigt am höchsten. Lindahl kann den Kopfball mit einem Glanzreflex gerade noch an die Latte lenken. Es wäre bereits das 6. Tor per Kopf für die Niederländerinnen in diesem Turnier gewesen.

Schon bei der 2. WM-Teilnahme feiern die Niederländinnen ihre Final-Premiere. Die Europameisterinnen treffen dabei auf die USA. Die Turnierfavoritinnen spielen hingegen in Nizza am Sonntag um ihren 4. WM-Titel im 5. Endspiel (ab 16:45 Uhr live auf SRF zwei).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 3.7.2019, 20:40 Uhr