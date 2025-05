Rechtzeitig vor dem Final: Der am Wochenende gestohlene Pokal für die Champions-League-Gewinnerinnen ist wieder im Besitz der Uefa.

13 Festnahmen in Lissabon

Legende: Die Trophäe ist rechtzeitig vor der Vergabe wieder aufgetaucht Nachdem der entwendete Pokal wieder aufgetaucht ist, kann er nun am Samstag vergeben werden. Keystone/EPA/Clive Brunskill/POOL

Am Samstagabend spielen in Lissabon die Titelverteidigerinnen des FC Barcelona und Arsenal mit der Schweizer Nati-Kapitänin Lia Wälti um die Champions-League-Trophäe. Kurz vor der Vergabe des prestigereichsten Titels im europäischen Klubfussball der Frauen ist nun aber mächtig Aufregung entstanden.

Der «Henkelpott» war nämlich kurzzeitig verschwunden. Vier Tage vor dem Endspiel gibt die portugiesische Polizei Entwarnung: Das Objekt der Begierde sei wieder aufgetaucht und mit ihm weitere Beute aus dem Raubzug. Alles zusammen war vergangenen Samstag während der Primeira-Liga-Partie Sporting Lissabon vs. Vitoria Guimaraes aus dem Jose-Alvalade-Stadion entwendet worden.

Die Geräuschkulisse kam der Diebesbande entgegen

«Mehrere vermummte Personen», so die Polizei, hätten bei der Raubaktion eine Garage im Bauch der Arena aufgebrochen. Die «Henkelpott»-Diebe machten sich offenbar gezielt den Lärm von den Rängen zunutze, auf denen Lissaboner Anhänger Sportings 21. Gewinn der Meisterschaft feierten.

Der Tatzeitpunkt lässt auf Insiderwissen zur Lagerung des Pokals schliessen. Die Suche der erst einen Tag nach der Tat alarmierten Polizei nach dem Pokal lief aus ermittlungstaktischen Gründen verdeckt. Die Uefa machte den Raub ebenfalls bis zuletzt nicht öffentlich.

Es bleibt vieles diffus

Auch bei der Präsentation ihres Fahndungserfolgs hielten sich die Ermittler zumindest vorerst noch zurück. Ein Polizeisprecher bestätigte lediglich die Identifizierung und Festnahme von 13 tatverdächtigen Personen. Weitere konkrete Einzelheiten zum schnellen Gesamterfolg der Operation wurden nicht bekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Fall dauern offiziellen Angaben weiter an. Die Fahnder gehen davon aus, schon in den kommenden Tagen weiteres Diebesgut sicherstellen und zusätzliche Tatverdächtige festsetzen zu können.