Am Dienstag wurde im Rahmen der Sommersession in Bern der ursprünglich vorgesehene Betrag von 4 Millionen Franken für die Women’s EURO 2025 auf bis zu 15 Mio. Franken erhöht. SFV-Präsident Dominique Blanc zeigte sich am Donnerstag «hocherfreut» über den Entscheid. «Gemeinsam mit Bund, Kantonen und Städten freuen wir uns, die kommende Heim-EM anzugehen und gleichzeitig den Mädchen- und Frauenfussball in unserem Land nachhaltig und langfristig weiterzuentwickeln», lässt sich der 73-Jährige zitieren.

Nun könne das Budget für die Sportfördermassnahmen für den Frauenfussball in der Schweiz erhöht werden, teilt der Fussballverband mit. Die zusätzlich gesprochenen Kredite seien zum einen für die Finanzierung des Kombi-Tickets für Zug und Spiel während des Turniers und die Bewerbung der EURO im Ausland vorgesehen.

«Wir freuen uns, nun so richtig mit der Planung voranschreiten zu können, um das Turnier im verdienten Rahmen durchzuführen», sagt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball.