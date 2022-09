Im zweitletzten WM-Quali-Spiel siegen die Schweizer Frauen in Kroatien 2:0.

Die Gäste sind drückend überlegen und gestehen den Kroatinnen keine Torchancen zu.

Weil Italien in Moldawien 8:0 gewinnt, bleibt die Schweiz auf dem 2. Gruppenplatz.

Dank einer dominanten Vorstellung hat die Schweizer Frauen-Nati im Rahmen der WM-Quali den angestrebten Auswärtssieg in Kroatien eingefahren. Die Equipe von Nils Nielsen tat dies in überzeugender Manier. Auf beeindruckende 78 Prozent Ballbesitz und ein Schussverhältnis von 19:2 kam die Schweiz gegen allerdings bescheidene Kroatinnen.

Die Tore liessen trotz dieser Dominanz etwas auf sich warten – fielen in der 2. Halbzeit dann aber doch noch:

53. Minute: Ramona Bachmann darf aus rund 20 Metern einen Freistoss aus halbrechter Position treten. Alle rechnen mit einer Flanke ins Zentrum – doch die Schweizer Stürmerin zirkelt den Ball über die Mauer aufs Tor. Keeperin Doris Bacic ist zwar noch dran, kann das Gegentor aber nicht verhindern.

Ramona Bachmann darf aus rund 20 Metern einen Freistoss aus halbrechter Position treten. Alle rechnen mit einer Flanke ins Zentrum – doch die Schweizer Stürmerin zirkelt den Ball über die Mauer aufs Tor. Keeperin Doris Bacic ist zwar noch dran, kann das Gegentor aber nicht verhindern. 65. Minute: Wieder tritt Bachmann einen Freistoss. Sie chippt ihn in den Strafraum, wo Ana-Maria Crnogorcevic mit dem Kopf auf den 2. Pfosten verlängert. Dort steht Verteidigerin Viola Calligaris goldrichtig und köpfelt zum 2:0 ein.

In der Schlussphase drückte die Nielsen Equipe auf den 3. Treffer. Dieser wollte aber nicht fallen. Bereits vor der Pause waren die Gäste einem Tor mehrmals sehr nahegekommen. Die beste Möglichkeit vergab die aktive Bachmann in der 28. Minute. Nach schöner Kombination wurde ihr Schuss aus 11 Metern im letzten Moment von einem kroatischen Fuss neben das Tor abgelenkt.

Doku-Tipp: «Die Nati – Mehr als 11 Fussballerinnen» Box aufklappen Box zuklappen SRF hat das Frauen-Nationalteam während der Vorbereitung auf die EM sowie während der Endrunde im Juli hautnah begleitet. Die Dokumentation, die am Dienstag um 20:45 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt wird, gibt einzigartige Einblicke ins Innenleben des Teams; in erfüllte Träume und enttäuschte Hoffnungen. 90 Minuten, die unter die Haut gehen.

Trotz dieses Sieges bleiben die Schweizerinnen in der Gruppe G auf dem 2. Platz. Dies, weil Italien in Moldawien zu einem ungefährdeten 8:0-Erfolg kam und damit seine Leaderposition behauptete. Die Schweiz beschliesst am Dienstag mit einem Heimspiel in Lausanne gegen Moldawien ihre WM-Quali-Kampagne. Falls Italien nicht zeitgleich gegen Rumänien Punkte abgibt, wird die Schweiz die Quali-Gruppe auf Rang 2 beenden und müsste die WM-Playoffs bestreiten.