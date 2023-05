Grosse Sorge um Lia Wälti: Der Captain des Schweizer Nationalteams wurde in der Partie von Arsenal gegen Everton (4:1) brutal gefoult. Die 30-Jährige, die vor kurzem ihren Vertrag bei Arsenal verlängert hatte, blieb minutenlang liegen und musste anschliessend verletzt ausgewechselt werden.

Aggie Beever-Jones, die Wälti im gegnerischen Strafraum mit gestrecktem Bein am Knöchel getroffen hatte, sah für ihr rüdes Einsteigen die rote Karte. Wie schwer sich Wälti bei dieser Aktion verletzt hat, ist nicht bekannt.

Die Bernerin soll die Schweiz an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) als Captain anführen. Die Schweizerinnen treffen in der Gruppe A auf die Philippinen (21. Juli), Norwegen (25. Juli) und Neuseeland (30. Juli).

