Am Freitag wurde die zweite Qualifikationsrunde zum neuen Europa Cup ausgelost – auch für die beiden Schweizer Vertreter.

Legende: Wollen auf der europäischen Bühne weiter jubeln Die Zürcherinnen, hier im Heimspiel gegen Schymkent in der 1. Quali-Runde. Imago/steinsiek.ch

Das Frauenteam der Grasshoppers hat für die letzte Hürde in Richtung Teilnahme beim erstmals durchgeführten Europa Cup kein einfaches Los erhalten. Die Zürcherinnen messen sich mit Ajax Amsterdam. Die dreifachen niederländischen Meisterinnen, in der letzten Saison in der heimischen Liga Tabellen-Dritte, sind mit einem 6:0-Sieg in die Meisterschaft gestartet und in Form.

Auf die YB Frauen wartet ein etwas weniger klangvoller Name, der dafür aber in der Heimat das Mass aller Dinge ist: SFK 2000 Sarajevo ist mit 21 Meisterschaften und 19 Cupsiegen das erfolgreichste Team in Bosnien-Herzegowina. Das dreifache Schweizer Nati-Gespann Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und Noemi Ivelj trifft mit Frankfurt auf den 1. FC Slovacko aus Tschechien.

Der Europa Cup ist das Pendant zur Europa League bei den Männern. Die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde finden am 7./8. Oktober statt, die Rückspiele eine Woche darauf. Die Siegerteams treten dann in den eigentlichen Wettbewerb ein. Dieser startet mit den Achtelfinals ab Mitte November.