Olympique Lyon ist zurück an der Spitze des europäischen Frauenfussballs. Der Rekordsieger der Women's Champions League besiegte im Final von Turin den Titelverteidiger Barcelona verdient mit 3:1. Für die Französinnen ist es bereits der 8. Triumph im bedeutendsten Klub-Wettbewerb Europas.

Frühe Vorentscheidung

Die Basis zum Finalsieg legte Lyon in der ersten Halbzeit. Dank Treffern von Amandine Henry (6.), Ada Hegerberg (23.) und Catarina Macario zog «OL» schon früh auf 3:0 davon. Zwar konnte Weltfussballerin Alexia Putellas vor der Pause noch für Barcelona verkürzen (41.). Die Wende zugunsten des spanischen Meisters blieb in der zweiten Halbzeit jedoch aus.

Nicht nur verpassten die Katalaninnen, bei denen die Schweizer Internationale Ana Maria Crnogorcevic in der 59. Minute eingewechselt wurde, den zweiten Triumph in Serie. Sie erlebten auch ein Déjà-vu: Schon im Final 2019 war Barcelona dem französischen Rekordmeister in Budapest deutlich mit 1:4 unterlegen.