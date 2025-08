Die lebende Legende trifft in einem packenden Final gegen Kolumbien doppelt – einmal davon in der 96. Minute.

Legende: Ein Auftritt nach Martas Geschmack Copa-Titel? Check! Doppelpack? Check! MVP des Turniers? Check! Eine grosse Prise Drama? Check! Keystone/AP Photo/Dolores Ochoa

Kurz sah es im Penaltyschiessen des Finals der Copa America Femenina so aus, als würde aus der Heldin die tragische Figur: Mit der Trophäe vor Augen scheiterte Marta an Kolumbiens Goalie Katherine Tapia. Weil Jorelyn Carabali auf der anderen Seite beim insgesamt 14. Versuch scheiterte, bejubelte Brasilien im ecuadorianischen Quito mit dem 5:4 n.P. doch noch die Titelverteidigung und den insgesamt 9. Triumph.

Dass es überhaupt zur Entscheidung vom Punkt kam, lag nicht zuletzt an Marta. Die 39-Jährige hatte in der letzten von 6 Nachspielminuten mit dem Tor zum 3:3 – einem Knaller aus der Distanz – die Verlängerung erzwungen. Dort stellte die lebende Fussballlegende, die erst in diesem Jahr ihr Nationalteam-Comeback gegeben hatte, auf 4:3, ehe den «Cafeteras» noch der Ausgleich gelang. Leicy Santos verwertete einen Freistoss sehenswert.

Das letzte Wort hatten dann aber doch die Brasilianerinnen, die der grossen Marta Vieira da Silva den bereits 4. Copa-Sieg ermöglichten. Sie wurde übrigens anschliessend zur Spielerin des Turniers gewählt.