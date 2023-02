Legende: Verabschiedet sich vorerst aus dem Nationalteam Wendie Renard. Imago/Bildbryan

Wendie Renard, Star-Verteidigerin von Olympique Lyon, teilte 5 Monate vor der Frauen-WM in den sozialen Netzwerken mit, sie könne «das derzeitige System nicht länger unterstützen, weit entfernt von den Anforderungen der höchsten Ebene».

Es sei «ein trauriger, aber notwendiger Tag, um meine mentale Gesundheit zu bewahren», betonte Renard. Unter solchen Bedingungen werde sie nicht an der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) teilnehmen, so die 142-fache Nationalspielerin.

Schwierige Beziehung zur Trainerin

Nationaltrainerin Corinne Diacre erwähnt Renard in ihrem Statement nicht, die Beziehung gilt aber als belastet. Diacre hatte der Innenverteidigerin 2017 die Captainbinde abgenommen, im Herbst 2021 erfolgte die Rolle rückwärts.

Den gleichen Schritt wie Renard vollzogen auch die Stürmerinnen Kadidiatou Diani und Marie-Antoinette Katoto. Auch sie kündigten an, nicht mehr fürs Nationalteam aufzulaufen, solange «notwendige Veränderungen im Management» nicht stattgefunden hätten.