In exakt einem Jahr fällt der Startschuss zur Fussball-EURO der Frauen in der Schweiz. Wir blicken schon einmal voraus.

In genau einem Jahr wird die EURO der Frauen lanciert. 17 Jahre nach der EM der Männer findet in der Schweiz wieder ein grosses Fussball-Turnier statt. Wir präsentierten die wichtigsten Informationen und Fakten zum Grossanlass.

Spieldaten

Das Eröffnungsspiel mit der Schweiz steigt am 2. Juli 2025 in Basel. Die Gruppenphase dauert bis zum 13. Juli.

Am 16. Juli beginnt die K.o.-Phase mit den Viertelfinals, die Halbfinals werden am 22. und 23. Juli ausgetragen.

Der Final findet am 27. Juli ebenfalls im Basler St. Jakob-Park statt.

Modus und Auslosung

16 Teams qualifizieren sich für die Endrunde und werden in 4 Vierergruppen aufgeteilt. Die Teams auf den Rängen 1 und 2 qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die mit den Viertelfinals beginnt. Die Schweiz als Gastgeberin ist bei der Auslosung in Topf 1 als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die Gruppenauslosung findet am 16. Dezember in Lausanne statt.

Legende: Um diese Trophäe geht es Der EURO-Pokal der Frauen. Keystone/Peter Klaunzer

Stadien

Die Insgesamt 31 Spiele werden in 8 verschiedenen Stadien stattfinden. Die Gesamtkapazität der Sitzplätze beläuft sich auf 730'000. In folgenden Stadien finden die Partien statt:

St. Jakob-Park, Basel : Eröffnungsspiel, 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, Final

: Eröffnungsspiel, 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, Final Letzigrund, Zürich : 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, 1 Halbfinal

: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, 1 Halbfinal Stade de Genève, Genf : 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, 1 Halbfinal

: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal, 1 Halbfinal Wankdorf, Bern : 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal

: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinal Arena St. Gallen / Allmend Stadion Luzern / Stade de Tourbillon in Sitten / Arena Thun: je 3 Gruppenspiele

Qualifikation

Am vergangenen Freitag präsentierte Nationaltrainerin Pia Sundhage das Aufgebot für die letzte Tranche der Qualifikation zur EURO 2025 in der Schweiz. Während für die Gastgeberinnen die Partien vorwiegend Testspielcharakter haben, gilt es für die anderen Nationen ernst.

51 Teams wurden gemäss Nations-League-Ranking auf die Ligen A, B und C aufgeteilt. Jede Liga besteht aus vier bzw. fünf (Liga C) Gruppen. Die jeweils Erst- und Zweitklassierten in der Liga A qualifizieren sich direkt (8 Teams). Die restlichen 7 Teilnehmer-Nationen werden in zwei Playoff-Runden ermittelt. Zunächst spielen die Dritt- und Viertklassierten der Liga A gegen die 5 Gruppensieger und 3 besten Gruppenzweiten der Liga C.

In einem zweiten Pfad duellieren sich die 4 Gruppensieger und 2 besten Gruppenzweiten der Liga B mit den 2 verbleibenden Gruppenzweiten und den 4 Gruppendritten derselben Liga. Die 8 Sieger des ersten und die 6 des zweiten Pfades werden dann zusammengewürfelt und spielen in 7 K.o.-Partien der 2. Runde die definitiven EM-Tickets aus.

Offene Fragen

Eine zu lösende Problematik gibt es noch bezüglich der Stadien, da während der EURO bereits in der Super und Challenge League wieder gespielt wird. Auch hinsichtlich der Unterbringung der Teams sind noch nicht alle Fragen geklärt. Geplant ist, dass die qualifizierten Teams aus 32 Orten ihr EM-Revier auswählen können.