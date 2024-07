Legende: Prominentes Gesicht bei der Frauen-Nati Johan Djourou. SFV/Genti Tahiri

Die Direktion Frauenfussball im Schweizerischen Fussballverband (SFV) verstärkt sich mit einem bekannten Gesicht: Johan Djourou wird Sportlicher Koordinator. Er bildet somit quasi das Pendant zu Pierluigi Tami, der Direktor der Männer-Nationalmannschaften ist.

Ziel ist es, dass die Heim-EM auf den Frauenfussball in der Schweiz einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt.

Nebst seiner Funktion bei der Nati wird Djourou als Projektmanager für das Impulsprogramm Footura+ im Rahmen der Legacy der Women’s EURO 2025 tätig sein.

«Ich bin stolz darauf, in dieser spannenden Zeit mit der kommenden EURO in der Schweiz zum Stab des Frauen-Nationalteams zu stossen. Eine EM in der Schweiz durfte ich 2008 bereits als Spieler erleben. Ziel ist es, dass die Heim-EM auf den Frauenfussball in der Schweiz einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt», sagt der ehemalige Nati-Spieler.

Wir können uns verbandsintern Stück für Stück besser aufstellen und den Erfolg des Nationalteams fördern.

«Wir freuen uns sehr, dass mit Johan eine solch bemerkenswerte Persönlichkeit mit Erfahrungen auf höchstem Niveau zu uns stösst. So können wir uns verbandsintern Stück für Stück besser aufstellen und den Erfolg des Nationalteams fördern», sagt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball.