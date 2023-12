Legende: Bejubelt mit ihren Teamkolleginnen den Treffer zum 3:1 Lia Wälti (ganz rechts). imago images/Action Plus/Katie Chan

Arsenal London feierte in der englischen Women's Super League einen wichtigen Sieg. Im Spitzenkampf mit Chelsea setzten sich die «Gunners» vor knapp 60'000 Zuschauern im Emirates Stadium mit 4:1 durch. Für die «Blues» war es die erste Niederlage in dieser Saison. Arsenal ist dank diesem Sieg nun gleichauf mit Chelsea (beide 22 Punkte).

In Szene setzen konnte sich mit Lia Wälti auch eine Schweizerin. Die 30-Jährige lieferte zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Alessia Russo die perfekte Vorlage. Russo legte später per Penalty nach. Den Torreigen eröffnet hatte Beth Mead, die mit ihrem schwächeren linken Fuss in die Maschen traf (8.). Die Führung hatte jedoch nur 5 Minuten bestand: Johanna Rytting war mit einem Flachschuss für den Ausgleich besorgt.

Die «Gunners» konnten jedoch noch in der ersten Halbzeit nachlegen. Amanda Ilestedt brachte Arsenal in der 36. Minute wieder in Führung, ehe Russo keine 2 Minuten später nachlegte. Mit Noelle Maritz (in der 76. Minute eingewechselt) stand im Top-Duell auf der Insel noch eine zweite Schweizerin auf dem Platz.