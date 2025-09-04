Nicht weniger als 20 Schweizerinnen sind bei Klubs in der 1. Bundesliga unter Vertrag. Am Freitag geht die Saison los.

Mit Schweizer Note: Frauen-Bundesliga startet in die neue Saison

Legende: Versucht sich in der Bundesliga Die ehemalige GC-Akteurin Noemi Ivelj läuft neu für Frankfurt auf. Imago/Jan Hübner

Mit der Partie Frankfurt – Essen beginnt am Freitag die neue Spielzeit in der Frauen-Bundesliga. Dabei werden gleich 3 Schweizerinnen involviert sein. Mit Géraldine Reuteler, Nadine Riesen und neu Noemi Ivelj (ex GC) läuft ein Nati-Trio für Frankfurt auf.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Schweizerinnen nach Deutschland gewechselt. In der Saison 2025/26 stehen nicht weniger als 20 Spielerinnen aus der Schweiz bei Teams in der 1. Bundesliga unter Vertrag. Alleine beim SC Freiburg spielt ein Quintett: Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli haben Gesellschaft von Alena Bienz (ex Köln) und Aurélie Csillag (ex Basel) erhalten.

Die Bayern sind der Favorit

Mit Smilla Vallotto (von Hammarby zu Wolfsburg) und Naomi Luyet (von YB zu Hoffenheim) sind weitere Nati-Spielerinnen nach Deutschland disloziert. Insgesamt spielen 8 Akteurinnen aus dem diesjährigen EURO-Kader in der Bundesliga.

Als Top-Favorit steigt Titelverteidiger Bayern München in die neue Saison. Als grösste Herausforderer gelten der VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt.