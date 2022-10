Die Auslosung zur Champions League der Frauen in Nyon hat den Fussballerinnen des FC Zürich eine herausfordernde Aufgabe bereitgehalten. Die Zürcherinnen treffen in der Gruppe C unter anderem auf die Titelverteidigerinnen aus Lyon. Die beiden anderen Klubs heissen Arsenal und Juventus. Der Startschuss zur Gruppenphase fällt am 19./20. Oktober.

Duell mit Nati-Kapitänin

Wenn die Zürcherinnen sich mit Arsenal duellieren, wird ihnen auch Nati-Kapitänin Lia Wälti gegenüberstehen. Die 29-jährige Bernerin gehört seit 2018 zum Kader der Engländerinnen. Auch Ex-FCZ-Verteidigerin Noelle Maritz spielt bei den «Gunners».

Speziell: Bereits das Männerteam des FCZ hat in der Europa League den Klub aus dem Norden Londons zugelost bekommen, wo mit Granit Xhaka der Captain der Schweizer Nationalmannschaft unter Vertrag steht.