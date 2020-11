Legende: Dürfen sich auf 2 attraktive Duelle freuen Die Frauen des Servette FC. Keystone

Die Genferinnen treffen in der Runde der letzten 32 der «Königsklasse» auf Atletico Madrid. Servette tritt zuerst zu Hause an (9./10.12.), das Rückspiel findet in der Folgewoche in Spanien statt.

Der vierfache Meister Atletico führt in Spanien die Meisterschaft an und erreichte zuletzt in der Champions League die Viertelfinals. Servette, das bei Abbruch der vergangenen Saison auf Platz 1 lag, ist erstmals in der CL am Start. Der FCZ, der 2. Schweizer Vertreter, bekommt es mit St. Pölten aus Österreich zu tun und tritt zuerst auswärts an.