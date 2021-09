Servette Chênois trifft in der Gruppenphase der Women's Champions League auf Chelsea, Wolfsburg und Juventus Turin.

Die Gruppenauslosung der Women's Champions League in Nyon ergab für Servette-Chênois attraktive, aber äusserst schwierige Aufgaben. Die amtierenden Schweizermeisterinnen bekommen es mit Chelsea, Wolfsburg und Juventus Turin zu tun.

Die Genferinnen haben in der Qualifikation über den Meisterweg 2 Konkurrenten ausgeschaltet und messen sich nun in der Gruppe A mit den Titelhaltern aus England und Italien sowie mit dem deutschen Cupsieger. Chelsea schaffte 2020/21 den Sprung ins Endspiel.

Schweizer Duelle in der Gruppe C

In der Gruppe C mit Titelverteidiger Barcelona (Ana-Maria Crnogorcevic), Arsenal (Malin Gut, Noëlle Maritz, Lia Wälti), Hoffenheim (Luana Bühler) und dem dänischen Champion HB Köge sind gleich 5 Schweizer Nationalspielerinnen involviert.

Die 16 Teams umfassende und erstmals ausgetragene Gruppenphase des einzigen Europacup-Wettbewerbs im Frauenfussball startet am 5. Oktober. Die Gruppensieger und -zweiten ziehen in die Viertelfinals ein. Der Final findet in Turin statt. Das Datum ist noch offen.