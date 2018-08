Gegen das finnische Team Honka haben die FCZ-Frauen intakte Chancen, um in der Champions League in die Achtelfinals vorzustossen.

Der amtierende Doublegewinner aus der Limmatstadt tritt zunächst am 12. oder 13. September auswärts in der zweitgrössten finnischen Stadt Espoo an. 2 Wochen später steht das Rückspiel in Zürich auf dem Programm.

Der FC Honka musste sich durch die Qualifikation kämpfen, um in der K.o.-Runde der Königsklasse zugelassen zu sein. Er tat dies erfolgreich – mit 2 Kantersiegen und 1 Remis. In der heimischen Meisterschaft, die mitten in Gang ist, liegen die Spielerinnen aus Südfinnland auf Zwischenrang 4.

Es winkt wieder der Achtelfinal

Die Zürcherinnen haben den Anspruch, die letztjährige missglückte Kampagne mit dem Aus im Sechzehntelfinal gegen den litauischen Vertreter Gintra Universitetas vergessen zu machen. Gegen Espoo stehen die Chancen gut, um wie letztmals 2016/17 wieder den Achtelfinal zu erreichen.