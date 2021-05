Die Gegner der Schweiz heissen Italien, Rumänien, Kroatien, Moldawien und Litauen.

Die Qualifikation beginnt im September 2021.

Das in Topf 2 gesetzte Schweizer Team von Nils Nielsen erhielt mit Italien als Gruppenkopf einen Gegner, der in Reichweite liegen sollte. Die Italienerinnen qualifizierten sich zwar an der WM 2019 für die Viertelfinals, schlossen die EM-Quali zuletzt aber nur als Gruppenzweiter hinter Dänemark ab.

Mit Rumänien, Kroatien und Litauen trifft die SFV-Auswahl auf alte Bekannte. Auf alle 3 Gegner waren die Schweizerinnen in der EM-Qualifikation getroffen. Gegen Rumänien (6:0, 2:0) und Litauen (4:0, 3:0) siegte die Schweiz zweimal klar, gegen Kroatien resultierte ein Sieg und ein Remis. Eher unbekannt ist Moldawien.

Diverse Quali-Chancen

Nur die Sieger der 9 Gruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die 9 Zweitklassierten kämpfen in Playoffs um 2 weitere Tickets. Dem drittbesten Team der Playoffs bietet sich in einem interkontinentalen Turnier im Februar 2023 eine letzte Chance, sich einen WM-Platz zu sichern.

Die Quali-Spiele beginnen im September und dauern bis im September 2022. Die Playoffs finden im Oktober 2022 statt.