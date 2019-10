Für das Länderspiel zwischen England und Deutschland am 9. November sind sämtliche Tickets bereits abgesetzt worden.

Legende: Spielt vor 90'000 Fans Die englische Frauen-Nationalmannschaft. imago images

Am Mittwoch teilte der englische Verband FA auf Twitter mit: «Das Wembley-Stadion ist ausverkauft!» Für den Londoner Fussball-Tempel an und für sich keine Seltenheit.

Bei der Partie am 9. November handelt es sich aber um ein Test-Länderspiel zwischen der englischen und der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Der bisherige Rekord der Engländerinnen was die Anzahl Zuschauer angeht, lag bei 45'619 – also gut der Hälfte. Dieser stammt aus 2014.

Weltrekord wird nicht fallen

Die Begeisterung für den Frauen-Fussball in England ist auch deshalb erfreulich, weil dort 2021 die EM-Endrunde ausgetragen wird. Zum Weltrekord im Frauenbereich wird es am 9. November aber nicht reichen. Dieser steht bei 90'185 Zuschauern im WM-Final 1999 zwischen den USA und China.