Barcelona (mit Ana-Maria Crnogorcevic) und Arsenal (mit Lia Wälti und Noelle Maritz) ziehen in die Halbfinals der Champions League ein.

Legende: Markierte auf dem Feld Präsenz Lia Wälti (rechts). Keystone/Anna Szilagyi

Die Frauen des FC Barcelona liessen im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals der AS Roma keine Chance. Die Spanierinnen setzten im Camp Nou gleich mit 5:1 durch, das Gesamtskore lautete am Ende 6:1. Bereits zur Pause führten die Katalaninnen mit 3:0, die Italienerinnen hatten der Dominanz der «Blaugrana» kaum was entgegenzusetzen.

Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic, die im Hinspiel noch eingewechselt worden war, kam vor über 50'000 Fans nicht zum Einsatz. Im Halbfinal trifft Barcelona entweder auf Chelsea oder Lyon.

Arsenal mit der Wende im Rückspiel

Im zweiten Viertelfinal vom Mittwoch setzte sich Arsenal London vor heimischem Publikum mit 2:0 gegen Bayern München durch. Da die Deutschen das Hinspiel nur mit 1:0 gewonnen hatten, müssen sie im Viertelfinal die Segel streichen. Die Schweizerinnen Lia Wälti und Noelle Maritz spielten bei den «Gunners» durch. Für die Tore zeichneten Frida Maanum (20.) und Emma Blackstenius (26.) verantwortlich. Der Halbfinalgegner heisst Wolfsburg oder PSG.