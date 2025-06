Stina Ruuskanen spielte vor 29 Jahren in Finnlands Nationalteam. Nun wurde sie wieder aufgeboten – versehentlich.

Legende: Sie jubelten auch ohne die Ruuskanens Finnlands Nationalteam im Spiel gegen Serbien. Imago/Newspix24

Finnlands Frauen-Nationalteam, das an der EURO in der Vorrunde auf die Schweiz trifft, hat das Nations-League-Spiel am Dienstag gegen Serbien (1:1) ohne die 23-jährige Verteidigerin Nanne Ruuskanen bestreiten müssen.

Grund: Teammanagerin Outi Saarinen hatte irrtümlich Namensvetterin Stina Ruuskanen gemeldet, eine 51-jährige Ex-Internationale, die letztmals vor 29 Jahren im Nationalteam stand. Als der Fehler bemerkt wurde, war die Frist bereits abgelaufen.

Saarinen gab sich zerknirscht und entschuldigte sich. Die ausgebootete Nanne Ruuskanen sei natürlich enttäuscht gewesen. «Angesichts der Umstände nahm sie es aber gut entgegen», so die Teammanagerin.

«Ich bin bereit»

Stina nahm derweil die überraschende Nomination mit Humor: «Ich bin bereit, falls der Anruf kommt. Gerade gestern habe ich einen Hobby-Match bestritten», sagte sie der Zeitung Ilta-Sanomat, nachdem die 51-Jährige gegen Serbien natürlich nicht zum Einsatz gekommen war.