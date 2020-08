Lara Dickenmann hat am Sonntag die Chance auf ihren 3. Titel in der Champions League. Ihre Mannschaft, der VfL Wolfsburg, behielt im 1. Halbfinal gegen Barcelona im spanischen San Sebastian die Oberhand. Fridolina Rolfö erzielte in der 58. Minute den einzigen Treffer der Partie.

Legende: Bejubeln den goldenen Treffer Torschützin Fridolina Rolfö (links) und ihre Wolfsburger Teamkolleginnen. imago images

Der Endspielgegner des zweimaligen Champions-League-Siegers Wolfsburg wird am Mittwoch zwischen Titelverteidiger Olympique Lyon und Paris Saint-Germain mit der Schweizerin Ramona Bachmann ermittelt.

Kein «Schweizer-Duell» auf dem Platz

Dickenmann kam wie schon im Viertelfinal nicht zum Einsatz. Auf der Gegenseite musste auch ihre Landsfrau Ana Maria Crnogorcevic während der gesamten Spieldauer auf der Bank ausharren. Beide Schweizerinnen kamen erst kürzlich von Verletzungspausen zurück.