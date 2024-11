Legende: Jubelt mit ihren Teamkolleginnen Arsenals Lia Wälti (r.). Keystone/EPA/Alessandro Di Marco

In der letzten Viertelstunde machten die feldüberlegenen Londonerinnen mit 3 Toren den Sack zu. Zuvor hatte Juventus im 3. Gruppenspiel der Champions League immerhin noch an einem Punktgewinn schnuppern können. Am Ende hiess das Verdikt 4:0 zugunsten Arsenals, das in der Gruppe C hinter Leader Bayern (3:0 gegen Valerenga) auf Platz 2 vorrückt.

Die Schweizer Nati-Kapitänin Lia Wälti orchestrierte das Mittelfeld der «Gunners» bis in die 85. Minute, ehe sie ersetzt wurde. Auf Seiten der Italienerinnen zeigte Viola Calligaris in der Innenverteidigung bis zu ihrer Auswechslung (69.) eine starke Partie, Alisha Lehmann sass 90 Minuten auf der Bank.

Schertenleib bei Torfestival Zuschauerin

Barcelona deklassierte St. Pölten gleich mit 7:0, zur Pause führten die Katalaninnen bereits 5:0. Die 17-jährige Sydney Schertenleib kam bei Barça nicht zum Einsatz, bei den unterlegenen Österreicherinnen fehlten Isabelle Meyer und Ella Touon im Aufgebot. Hammarbys Smilla Vallotto kam beim 0:2 gegen Manchester City ab der 86. Minute zum Einsatz.