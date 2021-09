Nach einem 1:1 im Hinspiel bezwingen die Schweizer Meisterinnen im Rückspiel Glasgow City auswärts mit 2:1 und stehen damit in der Gruppenphase der Champions League.

Servette-Frauen nach 2:1-Sieg gegen Glasgow in der Gruppenphase

Die entscheidende Spielszene in Schottland ereignete sich kurz nach der Pause (48.). Auf der rechten Seite kam Servette-Verteidigerin Amandine Soulard an den Ball. Ihre Hereingabe brachte Daina Bourma auf das Tor, sah ihren Abschluss aber pariert. Die Abwehr der schottischen Torhüterin fand via Latte den Weg zur Captain Sandy Maendly, die zum entscheidenden 2:1 aus Genfer Sicht einköpfelte.

Dabei hatte das Rückspiel aus Schweizer Sicht schlecht begonnen: Nach einer Viertelstunde (14.) schoss Priscila Chinchilla Glasgow City in Führung. Noch vor der Pause besorgte Jade Boho Sayo in Cumbernauld, in der Agglomeration Glasgows, den Ausgleich für Servette Chênois. Die Frau aus Äquatorialguinea hatte bereits im Hinspiel für die «Grenat» getroffen.

Nach dem 1:1 im Hinspiel stehen die Servette-Frauen damit in der erstmaligen Champions-League-Gruppenphase der besten 16 Equipen. Die Auslosung findet am 13. September (13 Uhr) in Nyon statt.