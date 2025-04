Legende: Da konnte noch gejubelt werden Torschützin Mariona Caldentey (Mitte) feiert mit ihren Teamkolleginnen den Ausgleichstreffer. imago images/Nina Farooqi

Ihren Geburtstag hat sich Lia Wälti vermutlich anders vorgestellt. Mit Arsenal verlor die 32-Jährige, die in der 84. Minute eingewechselt wurde, das Hinspiel im Champions-League-Halbfinal zuhause gegen Lyon mit 1:2.

Lyon mit postwendender Antwort

In der 78. Minute konnten die Fans nach dem Ausgleichstreffer durch Mariona Caldentey per Elfmeter noch jubeln. Doch die Freude währte nicht lange. Nur gerade vier Minuten später liess Melchie Dumornay das Stadion wieder verstummen. Die 21-Jährige bahnte sich einen Weg durch die Abwehr und schoss das Siegtor für die Französinnen.

Arsenal war über das gesamte Spiel gesehen zwar das dominantere Team, scheiterte aber an der mangelnden Chancenverwertung. Damit muss das Team von Wälti im Rückspiel auswärts in Lyon einen Rückstand wettmachen.

Das Hinspiel des anderen Halbfinal-Duells zwischen Sydney Schertenleibs Barcelona und Chelsea findet am Sonntagabend statt. Die Rückspiele werden beide am 27. April ausgetragen, der Final steigt dann am 24. Mai in Lissabon.