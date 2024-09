Servette Chênois hat die erste Hürde in der Qualifikation zur Champions League der Frauen genommen.

Legende: Durften nach dem Spiel feiern Die Genferinnen. IMAGO / Newspix

Die Genferinnen gewannen in der 1. Runde der Champions-League-Qualifikation gegen den polnischen Meister Pogon Stettin 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte die eingewechselte Litauerin Rimante Jonusaite in der 92. Minute. Ab der 76. Minute spielten die Schweizerinnen nach einem Platzverweis gegen die Polin Alexis Legowski in Überzahl.

Dank dem Last-Minute-Sieg trifft Servette am Samstag auf PAOK Thessaloniki. Das Spiel gegen die Griechinnen findet auswärts statt. Der Sieger dieses Duells steht in der zweiten Qualifikationsrunde. Dort wird mit Hin- und Rückspiel entschieden, wer in der Gruppenphase steht.

Wälti siegt mit Arsenal

Auch Arsenal siegte in der 1. Quali-Runde, die Londonerinnen hatten beim 6:0 gegen die Glasgow Rangers keine Probleme. Positiv aus Schweizer Sicht: Nati-Captain Lia Wälti wurde in der 79. Minute eingewechselt und kam dabei zu ihrem ersten Pflichtspiel-Einsatz seit einem halben Jahr. Wegen einer Knieverletzung war sie ausgefallen.