Die Zürcherinnen zeigten im mit rund 4400 Fans gefüllten Letzigrund eine ansprechende Leistung. Gegen die technisch starken Münchnerinnen zogen die FCZ-Frauen aber den Kürzeren.

Ein Fehler der Torhüterin Elvira Herzog in der 12. Minute leitete die Niederlage ein. Die 18-Jährige liess einen vermeintlich harmlosen Schuss abprallen und beförderte ihn mit dem Kopf ins eigene Tor.

Bayern abgeklärt

In der 31. Minute konnten die Gäste durch Dominika Skorvankova auf 2:0 erhöhen. Sara Däbritz schlug den Ball in die Mitte, wo die Slowakin goldrichtig stand. Danach zogen sich die Deutschen zurück und kontrollierten die Partie über weite Strecken.

Verteidigerin Caroline Abbé fand nach dem Spiel klare Worte: «Wir wollten eigentlich kein frühes Gegentor kassieren. Das ist uns leider passiert. Bayern war überlegen und viel besser als wir.»

Mit der Niederlage sieht die Ausgangslage für die FCZ-Frauen für das Rückspiel in München nicht sonderlich gut aus. Das Team von Trainer Andy Ladner müsste mindestens 2 Tore erzielen und dabei keines kassieren, um sich in die Verlängerung zu retten. Die Partie findet am 31. Oktober statt.

