In Muri wurden am Dienstag die Viertelfinals des Schweizer Cups der Frauen ausgelost. Dabei kommt es zu 3 Duellen unter Vertreterinnen der Women's Super League.

Legende: Kämpfen um den Final-Einzug YB-Spielerin Naomi Luyet und Servettes Daina Bourma. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Der Ex-Internationale Johan Djourou, der aktuell als sportlicher Koordinator der Frauen-Nati tätig ist, zog in Muri gleich mehrere spannungsgeladene Viertelfinal-Duelle im Schweizer Cup der Frauen. So bekommt es Titelverteidiger Servette Chênois Féminin in der Neuauflage des Finals der letzten Saison mit dem BSC YB Frauen zu tun. Die Genferinnen führen die Tabelle der Women's Super League an, die Bernerinnen belegen Rang 4.

Im April hatte Servette einen spektakulären und hitzigen Cupfinal gegen YB dank eines Treffers von Rimante Jonusaite in der 68. Minute mit 3:2 gewonnen.

Der Tabellen-Zweite FC Basel reist zum fünfklassierten FC St. Gallen in die Ostschweiz. Der FC Aarau Frauen (7.) fordert den FC Zürich (3.). Den letzten Halbfinalisten ermitteln der FFV Basel aus der 1. Liga und B-Ligist Yverdon Sport. Die Viertelfinals finden am 15. Februar 2025 statt.

Im Halbfinal treffen die Siegerinnen des Duells Servette gegen YB auf St. Gallen oder Basel. Aarau oder Zürich spielen gegen den FFV Basel oder Yverdon. Die Halbfinals gehen am 12. März über die Bühne. Der Cupfinal steigt am 29. März im Zürcher Letzigrund.