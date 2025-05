Legende: Die Favoritinnen setzten sich durch Die Schweizer Torhüterin Liva Peng konnte die Niederlage auch nicht abwenden. imago images/BEAUTIFUL SPORTS

Werder Bremen mit den beiden Schweizerinnen Livia Peng und Amira Arfaoui stieg als klarer Aussenseiter in den Final des DFB-Pokals. Und am Ende fiel das Resultat dann auch klar aus: Favorit und Meister Bayern München feierte im ausverkauften Stadion von Köln einen 4:2-Erfolg über die Bremerinnen, die erstmals überhaupt im Endspiel gestanden hatten.

Schüller schnürt den Hattrick

Matchwinnerin für die Bayern war Lea Schüller mit einem Hattrick. Die 27-Jährige traf in der 6. (1:0), 65. (3:1) und 79. Minute (4:1). Bremen hatte nach einer halben Stunde 0:2 in Rückstand gelegen, kam in der Nachspielzeit der 1. Hälfte aber noch zum Anschlusstreffer. In 94. Minute traf Larissa Mühlhaus mit einem Traumfreistoss zum 2:4.

Der Sieg war für die Münchenerinnen auch in dieser Höhe verdient. Peng im Werder-Tor zeigte einige starke Paraden und war bei den Gegentreffern machtlos. Arfaoui sass 90 Minuten lang auf der Ersatzbank und kam nicht zum Einsatz. Für die Bayern ist es der 2. Pokal-Titel nach 2012. Zuvor hatte Wolfsburg 10 Mal in Folge triumphiert.