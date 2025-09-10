Die Zürcherinnen gewinnen das Hinspiel des neu geschaffenen Europa Cups im Letzigrund gegen BIIK Schymkent mit 2:0.

Legende: Freude nach dem doch etwas überraschenden Sieg GC-Kapitänin Luna Lempérière mit Trainer Joao Paiva. Freshfocus/Claudio Thoma/Archiv

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Women's Super League mit 3 Siegen aus 3 Spielen ist den GC Frauen auch das Debüt auf internationalem Parkett geglückt. Die Zürcherinnen setzten sich im Hinspiel der 1. Runde des Women's Europa Cups mit 2:0 gegen BIIK Schymkent durch.

Matchwinnerin im Letzigrund vor rund 700 Fans war Janina Egli. Die 19-Jährige erzielte beide Tore. Nach dem frühen Führungstreffer in der 12. Minute doppelte die Stürmerin kurz nach der Pause nach. Nach einer noch abgefälschten Flanke in den Strafraum traf Egli sehenswert volley zum 2:0.

Lange Reise steht bevor

GC war das bessere Team und lief nie Gefahr, die Partie aus der Hand zu geben. Für die Zürcherinnen war es der erste Auftritt auf der europäischen Bühne überhaupt. Die Uefa hat den Wettbewerb neu ins Leben gerufen, er ist vergleichbar mit der Europa League bei den Männern.

Nach dem Hinspiel stehen die Chancen gut, dass die Zürcherinnen die 2. Runde erreichen. Gespielt wird ausnahmslos im K.o.-Modus. Das Rückspiel gegen die Kasachinnen findet am Donnerstagmorgen um 08:00 Uhr Schweizer Zeit in Schymkent statt (11:00 Uhr Ortszeit). Für die GC-Spielerinnen ist das mit einer langen Reise verbunden. Die Grossstadt im Süden Kasachstans liegt über 4500 Kilometer und damit mindestens 6 Flugstunden entfernt.