Im Final Four der Nations League setzen sich Spanien und Frankreich in den Halbfinals durch.

Legende: Eröffnete den Torreigen für Spanien Jennifer Hermoso. imago images/Pressinphoto

Spanien und Frankreich machen den ersten Sieger in der bei den Frauen neu eingeführten Nations League im Final am Mittwoch unter sich aus.

Die Weltmeisterinnen aus Spanien gewannen in Sevilla ihren Halbfinal des Final-Four-Turniers gegen die Niederlande 3:0. Jennifer Hermoso, Aitana Bonmati und Ona Batlle erzielten die Treffer. Die Niederländerinnen verpassten damit die Revanche für den verlorenen WM-Viertelfinal im letzten Sommer.

03:23 Video Archiv: Schweiz geht gegen Spanien 1:7 unter Aus Sport-Clip vom 31.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 23 Sekunden.

Vor knapp 22'000 Zuschauern in Lyon entschieden die Französinnen den anderen Halbfinal gegen Deutschland mit 2:1 für sich. In der von der Schweizerin Esther Staubli gepfiffenen Partie kam der Anschlusstreffer von Giulia Gwinn per Penalty für die Deutschen zu spät (82.).

Spiel um Platz 3 wird zum Duell um letztes Olympia-Ticket

Das Team von Horst Hrubesch muss damit um das Ticket für die Olympischen Spiele bangen. Neben Gastgeber Frankreich ist Spanien als Nations-League-Finalist in Paris dabei. Im Spiel um Platz 3 (ebenfalls am Mittwoch) duellieren sich Deutschland und die Niederlage um den dritten europäischen Olympia-Platz.