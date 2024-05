Legende: Eine Karriere für den FCZ Fabienne Humm wechselte 2009 vom FC Schlieren zum FC Zürich und blieb dem Klub bis heute treu. Keystone/ENNIO LEANZA

Im Oktober 2023 verkündete sie ihren Rücktritt aus dem Schweizer Nationalteam, Ende Saison ist auch Schluss mit Klubfussball auf höchster Stufe: Mit Fabienne Humm hört eine der erfolgreichsten Spielerinnen des Landes auf. Die 37-jährige Stürmerin holte mit den FCZ-Frauen 10 Meistertitel und 7 Cupsiege. Nicht weniger als 5 Mal wurde Humm Torschützenkönigin.

Für die Schweizer Nati lief die Zürcherin 80 Mal auf und erzielte dabei 25 Treffer. Unvergessen ist ihr Tor im Oktober 2022 in der Nachspielzeit gegen Wales, mit welchem Humm die Schweiz im Letzigrund in der 121. Minute an die WM-Endrunde 2023 schoss. Insgesamt nahm Humm an 4 grossen Turnieren teil (2xWM, 2xEM).

Ein Hattrick in 4:33 Minuten

Auch in den Fifa-Geschichtsbüchern ist die trickreiche und kaltblütige Angreiferin verewigt. An der WM 2015 in Kanada gelang Humm beim 10:1-Kantersieg der Schweiz gegen Ecuador innert 4:33 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Schneller ist dieses Kunststück an einem Fifa-Turnier bis heute keiner anderen Spielerin geglückt.