Bild 2 / 8

Legende: Bern, Wankdorf Die Heimstätte der Young Boys fasst 31'500 Zuschauer und wurde 2005 erbaut. Vor 15 Jahren wurden 3 Vorrunden-Partien in der Schweizer Hauptstadt ausgetragen. Die Niederlande, die sämtliche Spiele in der Gruppe C gewinnen konnten, sorgten für Stimmung und bleibende Erinnerungen. Freshfocus/Andy Müller