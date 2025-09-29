Im Rahmen des englischen Cups gab Leila Wandeler am vergangenen Mittwoch ihr Startelf-Debüt für West Ham. Die 19-jährige «tunnelte» nach 65 Minuten ihre Gegenspielerin und schlenzte den Ball von ausserhalb des Strafraums zur 3:1-Führung ins Tor. Kurz vor Schluss lieferte sie den Assist zum 5:1-Endresultat.

Smilla Vallotto durfte im Pokal beim 11:0-Sieg von Wolfsburg gegen den ATS Buntentor erstmals für ihren neuen Klub von Beginn weg spielen. Sie traf zum 9:0. Auch Aurélie Csillag trug mit dem ersten Treffer für Freiburg im Spiel gegen Hannover 96 einen Teil zum 4:0-Sieg bei.

Topskorerin Xhemaili

In den Niederlanden reihte sich Riola Xhemaili einmal mehr unter die Torschützinnen. Am Sonntag erzielte sie in der 25. Minute den Treffer zum 2:0 für die PSV Vrouwen. Xhemaili ist mit 4 Toren eine der Topskorerinnen der Liga.

Im Rahmen des Finals des Serie A Women’s Cups standen sich am Wochenende Juventus Turin und die AS Roma gegenüber. Mit Viola Calligaris, Lia Wälti und Alayah Pilgrim waren auch drei Schweizerinnen mit von der Partie. Auf dem Platz stand allerdings nur Pilgrim.