Camille Surdez, die Frau mit dem Torriecher, ist die neue Attraktion beim FC Basel. Am Samstag will sie gegen Zürich treffen.

Camille Surdez ist früh ausgezogen, um die Fussballwelt zu erobern. Nach den Stationen Yverdon und YB folgte sie mit 20 Jahren dem Ruf von Bordeaux in der Ligue 1.

Die junge Angreiferin vergleicht den Transfer mit einem Kulturwechsel. «Dort ist man Profi durch und durch, hat den Kopf frei für den Fussball. Das Frauenteam ist mit jenem der Männer gleichgestellt, wir profitierten von einer Top-Infrastruktur.»

Tore im Akkord

Nach nur 12 Einsätzen in 2 Saisons, was auch einem Meniskusriss geschuldet war, kehrte die Neuenburgerin trotz Annehmlichkeiten in die Heimat zurück. Sie musste neu Anlauf nehmen – und in Bezug auf das Niveau einen Rückschritt machen. «Um mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen», wie Surdez präzisiert, «dies fehlte mir für eine neue Challenge im Ausland.»

TV-Hinweis Verfolgen Sie das Spiel FC Zürich - FC Basel im Rahmen der 11. Runde der Women's Super League am Samstag ab 14:15 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mit Stream und Ticker.

Gelandet ist sie beim FC Basel. Die 3-fache Nationalspielerin erzielte in «Rot-Blau» in 9 Spielen 8 Tore. «Ich spüre immer diesen Drang zum gegnerischen Goal, bin robust und schnell», sagt sie über sich. Das hört sich für den nächsten Gegner FCZ fast schon wie eine Drohung an ...