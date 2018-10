Die FCZ-Frauen wollen gegen Bayern München erstmals in den Champions-League-Viertelfinal vorstossen.

FCZ Frauen in der CL

Der FCZ will den Sprung schaffen

Dank dem 5:1-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Sechzehntelfinals gegen Honka Espoo stehen die FCZ Frauen im Achtelfinal. Der Gegner dort ist niemand Geringeres als der deutsche Vizemeister Bayern München.

Das Top-Team aus Deutschland ist im europäischen Fussball eine feste Grösse. Im Jahr 2016 schaffte die Equipe von Cheftrainer Thomas Wörle erstmals den Sprung in den CL-Viertelfinal.

Erster Test fiel negativ aus

In einem Freundschaftsspiel im August konnte der dreifache deutsche Meister das Team von Zürichs Trainer Andy Ladner gleich mit 5:1 schlagen. So deutlich werden die Machtverhältnisse in der Champions League nicht ausfallen, sind sich die Bayern-Frauen sicher.

«Zürich hat viele gute Spielerinnen und sie werden sicher absolut alles reinwerfen. Daher erwarten wir eine deutlich kampfbetontere Partie als jene im August. Wir werden über die zwei Spiele aber zeigen, wer wir sind», so Bayern-Vize-Captain Carina Wenninger.