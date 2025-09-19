Legende: Jubelt gegen den HSV gleich doppelt Aurélie Csillag (mitte). imago images/Beatiful Sports

Bundesliga: Csillag und Egli treffen bei Freiburgs 6:2

Der SC Freiburg eröffnete den 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den HSV – und was für einem. Zur Pause führten die Gastgeberinnen mit 2:1, in den 10 Minuten danach trafen beide Teams je einmal. Danach wurde eine Schweizerin nach der anderen eingewechselt, Leela Egli, Aurélie Csillag und Alena Bienz kamen der Reihe nach ins Spiel. Diesem konnte vor allem Csillag noch ihren Stempel aufdrücken: Die im Sommer vom FC Basel zu Freiburg gewechselte 22-Jährige erhöhte im Alleingang auf 5:2 (82./84.) – ihre ersten beiden Tore für Freiburg. Den Schlusspunkt setzte Egli mit dem 6:2 in der Nachspielzeit.