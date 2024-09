Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Als Juniorin sammelte Géraldine Ess die Haarbänder ihres Idols Lara Dickenmann. Ausserdem schaute die Appenzellerin zu Cinzia Zehnder auf: Die ehemalige Nati-Spielerin studierte wie Ess jetzt Medizin.

Weshalb es für Ess so wichtig war, in der Jugend (weibliche) Vorbilder zu haben, erzählt uns die GC-Spielerin in der neuen Folge von «Hidden Stories». Die 22-Jährige verrät ausserdem, wie sich mit ihrem Wechsel zu den «Hoppers» im Sommer ein ganz spezieller Kreis schloss.

Ein spezieller Werdegang? Eine prägende Begegnung? Ein aussergewöhnliches Hobby? In unserer Rubrik «Hidden Stories» verraten uns Protagonistinnen aus der Fussballwelt ganz persönliche Geschichten aus ihrem Leben, die unbekannt, unerwartet oder berührend sind.

1. Staffel: Alle Folgen im Überblick: