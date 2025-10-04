Legende: Jubelt mit ihren Teamkolleginnen Iman Beney wird von Khadija Shaw hochgehoben. Reuters/Craig Brough

Women's Super League: ManCity siegt dank Joker Beney

Iman Beney ist im 4. Liga-Spiel für ihr neues Team Manchester City ihr erstes Tor gelungen – und sogleich ein entscheidendes: Im Heimspiel gegen die Arsenal-Frauen traf die Stürmerin in der 88. Minute zum 3:2-Schlussresultat. Die ehemalige YB-Spielerin kam im Strafraum aus 11 m an den Ball und war mit einem strammen Schuss erfolgreich. Beney war erst in der 59. Minute eingewechselt worden. In der englischen Women's Super League zog ManCity an Stadtrivale United vorbei und ist neu erster Verfolger von Leader Chelsea.

Serie A Femminile: Pilgrim bei 4:0 nur Ersatz

Am ersten Spieltag der Frauen-Serie-A ist die AS Roma zu einem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Parma gekommen. Alayah Pilgrim sass dabei nur auf der Bank – in den Cupspielen im Frühherbst hatte die Aargauerin noch zu den Stammkräften gehört. Vier verschiedene Römerinnen trugen sich in die Skorerinnenliste ein.