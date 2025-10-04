Legende: Jubelt mit ihren Teamkolleginnen Iman Beney wird von Khadija Shaw hochgehoben. Reuters/Craig Brough

Women's Super League: ManCity siegt dank Joker Beney

Iman Beney ist im 4. Liga-Spiel für ihr neues Team Manchester City ihr erstes Tor gelungen – und sogleich ein entscheidendes: Im Heimspiel gegen die Arsenal-Frauen traf die Stürmerin in der 88. Minute zum 3:2-Schlussresultat. Die ehemalige YB-Spielerin kam im Strafraum aus 11 m an den Ball und war mit einem strammen Schuss erfolgreich. Beney war erst in der 59. Minute eingewechselt worden. In der englischen Women's Super League zog ManCity an Stadtrivale United vorbei und ist neu erster Verfolger von Leader Chelsea.

Serie A Femminile: Wälti bei Juventus' 0:0 eingewechselt

Nati-Kapitänin Lia Wälti hat am Samstagabend in der Serie A ihr Debüt für die Juventus-Frauen gegeben. Die Mittelfeldspielerin wurde beim Gastspiel in Sassuolo in der 74. Minute eingewechselt. Dennoch musste sich die «Alte Dame» in der 1. Runde der neuen Saison mit einem enttäuschenden 0:0 begnügen. Viola Calligaris spielte beim Titelverteidiger in der Innenverteidigung durch. Besser startete die AS Roma, die gegen Parma einen 4:0-Heimsieg feierte. Die Schweizerin Alayah Pilgrim sass dabei nur auf der Bank.