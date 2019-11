Angesichts eines drohenden Streiks bietet der spanische Verband den Fussballerinnen der höchsten Liga 1,2 Millionen Euro. Damit sei den Spielerinnen ein Mindestgehalt in Höhe von 16'000 Euro pro Jahr garantiert, womit die letzten Forderungen erfüllt wären. Die Summe könnte sich auf mindestens 18'000 Euro erhöhen, wenn der TV-Vertrag abgeschlossen wird. Die Fussballerinnen hatten zuletzt angedroht, ab dem 16. November in einen unbefristeten Streik zu treten, nachdem Verhandlungen mit Vertretern der Klubs trotz Vermittlung eines unparteiischen Schlichters ergebnislos beendet worden waren. Das Mindestgehalt soll nun für 18 Spielerinnen jedes Klubs garantiert sein, so der Verband.