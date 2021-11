Legende: Bald an der Heim-EM? Die Spielerinnen der Frauen-Nati. Freshfocus

Der Zentralvorstand des SFV hat an einer Sitzung am Freitag einstimmig beschlossen, bei der Uefa eine Kandidatur für die Frauen-EM 2025 einzureichen. Damit soll ein Zeichen für die Positionierung und Weiterentwicklung des Frauenfussballs in der Schweiz gesetzt werden.

Bund, Kantone und Städte miteinbeziehen

«Ein grosses Turnier in unserem Land ist zugleich auch eine grosse Chance, den Frauenfussball in der Schweiz weiter zu fördern und noch populärer zu machen. Wir wollen noch mehr Frauen und Mädchen in unserem Land für den Fussball begeistern», sagt SFV-Zentralpräsident Dominique Blanc zur geplanten Kandidatur. In einem nächsten Schritt sollen Bund, Kantone und Städte in den Bewerbungsprozess einbezogen werden, um die Kandidatur breit abzustützen.

Für die formelle Eingabe hat der SFV bis im kommenden März Zeit. Die finale Kandidatur muss im nächsten Oktober erfolgen. Über die Vergabe der Frauen-EM 2025 wird das Exekutiv-Komitee der Uefa im Dezember 2022 entscheiden.