Legende: Muss für lange Zeit pausieren Christian Eriksen.

Eriksen mit Knöchelverletzung out

Bei Manchester United fällt Christian Eriksen wegen einer Verletzung am Sprunggelenk für lange Zeit aus. Der dänische Mittelfeldspieler verletzte sich im FA-Cup-Spiel gegen den FC Reading. United gewann zwar die Partie mit 3:1, muss aber bis voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai auf die Dienste des 30-Jährigen verzichten. Das sei «eine grosse Enttäuschung für Trainer Erik ten Hag und die Fans angesichts seiner konstanten Leistungen während der bisherigen Saison», hiess es in einer Vereinsmitteilung.

Frauen-WM: Grössere Bühne für Australiens Startspiel

Wegen der regen Nachfrage nach Tickets wird an der Frauenfussball-WM in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer die erste Partie der Co-Gastgeberinnen Australien in einer Spielstätte mit mehr Fassungsvermögen ausgetragen. Der Weltfussballverband Fifa habe dem Antrag auf eine Verlegung in eine grössere Arena stattgegeben, teilte der australische Verband mit. Statt im neuen Allianz Stadium mit einer Kapazität von 42'500 Plätzen wird das Duell Australien vs. Irland am 20. Juli im Stadium Australia angepfiffen. Das ehemalige Olympiastadion in Sydney hat eine Kapazität von mehr als 82'000 Plätzen. Dort ist am 20. August auch der WM-Final geplant. Das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen geht ebenfalls am 20. Juli drei Stunden früher in Auckland über die Bühne.