Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Barcelona und Real Madrid wird eine Rekordkulisse erwartet. Davon träumt man in der Schweiz.

Der Frauen-Fussball zieht in Spanien die Massen an

«Wir schreiben Geschichte im Frauenfussball», ist sich Barcelona-Spielerin Mapi Leon sicher. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League der Frauen empfängt Barça am Mittwochabend Real Madrid. Das Hinspiel gewannen die Katalaninnen, bei denen auch die Schweizerin Ana-Maria Crnogorcevic unter Vertrag steht, mit 3:1.

An die 85'000 Zuschauer erwartet

Und dabei dürfte der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel auf Klubebene fallen. Die bisherige Bestmarke wurde 2019 aufgestellt, als 60'739 Fans die Partie zwischen Barcelona und Atletico Madrid im Stadion verfolgten.

Legende: Mittendrin, wenn Geschichte geschrieben wird Ana-Maria Crnogorcevic. imago images/Zuma Wire

Das legendäre Camp Nou fasst 99'000 Zuschauer, erwartet werden am Mittwochabend gegen 85'000 Zuschauer. Barcelona hat für den Clasico Tickets in der ganzen Welt verkauft, Fans kommen sogar aus Chile oder Venezuela eingeflogen.

Einen Rekord wird es auch in der Frauen-EM im Juli geben: Für die Endrunde in England sind rund 100 Tage vor Turnierstart bereits mehr als die Hälfte der 700'000 Tickets vergeben. «Dieser Sommer wird ein Paradigmenwechsel für den europäischen Frauenfussball», sagte deshalb die Uefa-Frauenfussball-Chefin Nadine Kessler angesichts der grossen Resonanz.

Wenige hundert Zuschauer in der Schweiz

Von einem derartigen Interesse können die Fussballerinnen in der Schweiz nur träumen. In der Women’s Super League sind jeweils durchschnittlich zwischen 200 und 300 Fans im Stadion.

Ausreisser nach oben gibt es aber: Das Champions-League-Gruppenspiel von Servette Chênois gegen Chelsea verfolgten im November 2011 knapp 13'000 Zuschauer, was in der Schweiz Rekord bedeutete – 5000 der Tickets wurden jedoch gratis an Schulen verteilt.

Woran es im Schweizer Frauen-Klubfussball fehlt und wie die Situation in anderen Ländern ist, erfahren Sie in obenstehendem Audio-Beitrag.