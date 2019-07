Schweden gewinnt den kleinen Final an der Frauen-WM gegen England 2:1.

Nach Toren von Kosovare Asllani und Sofia Jakobsson führt Schweden bereits nach 20 Minuten 2:0.

Im Final vom Sonntag trifft die USA auf die Niederlande.

In einem unterhaltsamen kleinen Final in Nizza sicherte sich Schweden mit dem 2:1-Sieg über England zum dritten Mal nach 1991 und 2011 den dritten WM-Rang. Die «Lionesses» gingen 4 Jahre nach Bronze in Kanada leer aus.

Kosovare Asllani (11.) und Sofia Jakobsson (22.) trafen für die Schwedinnen, die im Halbfinal gegen Europameister Niederlande ausgeschieden waren (0:1 n.V.). Das Anschlusstor für England erzielte Fran Kirby (31.).

Englische Schwächen in der Defensive

Die Schwedinnen profitierten in der Startphase von eklatanten englischen Abwehrschwächen. Einen Patzer von Linksverteidigerin Alex Greenwood nutzte Asllani zur frühen Führung. Dann drehte Jakobsson auf: Erst traf die Flügelstürmerin den Pfosten, kurz danach zielte sie besser.

Nach der Auswechslung der am Knöchel verletzten Fridolina Rolfö schlug England zurück. Kurz nach Kirbys Solo zum 1:2 bejubelte England sogar den Ausgleich durch Ellen White (33.). Nach Hinweis vom VAR aber nahm Schiedsrichterin Anastassija Pustowojtowa das Tor wegen eines Handspiels zurück.

Fischer rettet auf der Linie

Im 2. Durchgang fokussierten sich die Schwedinnen auf kompaktes Verteidigen mit Fünferkette. England suchte Lücken, um Top-Torjägerin White (6 WM-Tore) in Szene zu setzen. Lucy Bronze hatte den Ausgleich auf dem Fuss, doch Nilla Fischer klärte mit dem Kopf auf der Linie.

Im Final vom Sonntag stehen sich in Lyon die Niederlande und die USA gegenüber. Wir zeigen Ihnen die Partie ab 16:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sendebezug: Livestream srf.ch/sport, 06.07.2019, 17:00 Uhr