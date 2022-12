Bei den Zürcherinnen stehen gleich zwei Dernièren an: Im letzten Spiel der Women's Champions League wirbelt Inka Grings auch letztmals an der FCZ-Seitenlinie.

Legende: Wird nach dem Jahreswechsel neue Schweizer Nati-Trainerin Inka Grings. Keystone/Peter Klaunzer

Kurz vor Weihnachten heisst es Abschied nehmen bei den FCZ Frauen: Am Mittwochabend steht nicht nur die letzte Partie in der Gruppenphase der Women's Champions League an, sondern auch die Dernière von Trainerin Inka Grings an der FCZ-Seitenlinie.

Die Deutsche, die die Zürcherinnen seit 2021 coachte und im Sommer das Double holte, übernimmt ab dem 1. Januar das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen. Nach dem erfolgreichen Meisterschaftsalltag in der Super League wird sich für die 44-Jährige damit neu alles um die WM-Vorbereitung und die Endrunde im Sommer in Ozeanien drehen. Doch zunächst sagt sie: «Ich freue mich auf meine letzte Partie als FCZ-Cheftrainerin.»

02:03 Video Archiv: Grings als Nationaltrainerin vorgestellt Aus Sport-Clip vom 21.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Die sportliche Bedeutung des Duells in Schaffhausen gegen Arsenal ist nicht mehr gross, der FCZ wird mit bislang 0 Punkten aus 5 Spielen bereits fix aus der «Königsklasse» ausscheiden. Trotzdem ist der letzte europäische Auftritt der Saison wichtig für die Zürcherinnen.

FCZ-Resultate und -Spielplan in der CL-Gruppe C Box aufklappen Box zuklappen 19. Oktober: FCZ Frauen – Juventus Turin 0:2

27. Oktober: Arsenal WFC – FCZ Frauen 3:1

24. November: FCZ Frauen – Olympique Lyon 0:3

7. Dezember: Olympique Lyon – FCZ Frauen 4:0

15. Dezember: Juventus Turin – FCZ Frauen 5:0

21. Dezember: FCZ Frauen – Arsenal WFC

«Wir wollen erhobenen Hauptes vom Platz gehen», so Grings vor der Partie gegen die Engländerinnen, bei denen mit Lia Wälti und Noelle Maritz auch zwei Schweizerinnen nach Schaffhausen kommen. «Unser Ziel ist es, das Herz auf dem Platz liegen zu lassen und uns vom tollen Publikum zu verabschieden.»

Unabhängig von den Ergebnissen könne man stolz auf diese Kampagne sein. «Wir haben in vielen Partien über weite Teile mithalten können. Das ist ein Erfahrungswert, der einen grossen Mehrwert für alle darstellt», sagt die scheidende Trainerin.

«Wir haben Bock»

Das erste Duell mit den «Gunners», die sich bereits fix für die Viertelfinals qualifiziert haben, ging mit 1:3 verloren. Nachdem der FCZ aber bereits das erste und einzige Tor in der Champions League gegen die Engländerinnen erzielte, würde man gegen sie nur zu gerne auch noch den ersten Punkt sammeln. «Wir haben Bock», sagt Grings.

