Mit dem Training «wieder ein bisschen angefangen» habe sie erst etwa eineinhalb Monate vor der Schweizer Meisterschaft im Steinstossen Mitte September, sagt Sina Cavelti. «Es ging da mehr darum, die Technik etwas aufzufrischen und den richtigen Anlauf zu bestimmen.» Getan hat sie es donnerstagabends und sonntags, an den beiden Tagen, die für sie im Fussball trainingsfrei sind. «Ich war schon erstaunt, als es nach den ersten Trainings so gut funktionierte, obgleich ich seit über einem Jahr keinen Stein mehr in den Händen gehalten hatte.»

Gut funktionierte es dann auch im Wettkampf: Auf 12,17 Meter stiess Sina Cavelti den zwölfeinhalb Kilo schweren Stein und wurde damit erstmals Schweizer Meisterin der Aktiven. Der Anlass wurde von ihrem Heimverein TV Wollerau-Bäch organisiert. Dieser Umstand hatte den Stein erst ins Rollen gebracht, das winkende «Heimspiel» war Auslöser, dass Cavelti überhaupt am Wettkampf teilnahm. «Der Titel bedeutet mir viel, da ich ihn vor Heimpublikum feiern konnte. Und der Sieg zeigt, dass ich momentan in einer sehr guten körperlichen Verfassung bin.»

Legende: Wuchs in einer Turnerfamilie auf Sina Cavelti an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft. topsportfotografie.ch

Torschützenkönigin in der NLB

Aufgewachsen ist Sina Cavelti in einer Turnerfamilie, ihr Vater war Trainer im TV Wollerau-Bäch im Kanton Schwyz. Er war es, der die Tochter fürs Turnen begeisterte. «Zuerst ging ich in die Mädchenriege, später nahm ich an den Leichtathletiktrainings teil», sagt sie. Mit dreizehn Jahren der erste Wettkampf, wie der Vater war Sina stark in den Wurfdisziplinen – und im Steinstossen.

2016 wurde sie Schweizer Meisterin der Juniorinnen. Daneben spielte sie leidenschaftlich Fussball, zuerst für den FC Freienbach, ab der U15 für Rapperswil. Ab August 2018 folgten eineinhalb Jahre College-Fussball in den USA, danach kehrte sie an den oberen Zürichsee zurück. Letzte Saison spielte sie in der NLB, schoss in 18 Spielen 28 Tore. Und empfahl sich somit für die Women’s Super League. «Nach dieser guten Saison erhielt ich mehrere Anfragen. Da fand ich, es sei an der Zeit, diesen Schritt zu wagen, sonst würde ich es irgendwann bereuen. Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Im Fussball kann sie durchaus auch vom Steinstossen profitieren; die physische Robustheit helfe ihr auch als Stürmerin, sagt Cavelti. Und der neue Klub Luzern profitiert von ihrer Treffsicherheit: In 7 Spielen traf Sina Cavelti bereits 5 Mal.