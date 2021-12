Der englische Zweitligist Coventry United Ladies geht in Liquidation. Die Spielerinnen stehen auf der Strasse.

Legende: Alle Solidarität half nichts. Coventry-Spielerinnen Imago

Die Mitteilung war kurz und knapp: Der Verwaltungsrat bedauere, den Klub in freiwillige Liquidation schicken zu müssen. Man könne nicht in die Details gehen, danke aber für die Unterstützung in den letzten 7 Jahren.

Das Vorgehen bedeutet, dass die Spielerinnen ab sofort keinen Arbeitgeber mehr haben. Coventry hatte erst auf diese Saison hin zum Vollprofi-Status gewechselt. In der zweithöchsten Liga belegt das Team derzeit den zweitletzten Platz.

Die Ankündigung löste in- und ausserhalb des Klubs Bestürzung aus. «Wir hatten keine Ahnung, dass der Klub in so schwierigen finanziellen Verhältnissen steckt», sagte Captain Katie Wilkinson. «Viele Teamkolleginnen haben gute Jobs, Karrieren, Wohnungen und Familien aufgegeben, um Profi bei Coventry United zu werden.»

Nati-Star sauer

Nationalspielerin Alex Greenwood (Manchester City) zeigte sich geschockt. Ein solches Vorgehen sei einfach nicht gut genug.

Stoke City bot den geschassten Spielerinnen umgehend an, sich bei ihnen im Training fit halten zu können. Stoke-on-Trent liegt rund 100 km nördlich von Coventry.